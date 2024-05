Em Maceió, Lula silencia sobre afundamento, afaga Lira e vê falta de Renan

Eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito. Mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar para o seu estado, continuar aprovando matérias no Congresso, dando suporte para que tudo aconteça nas políticas públicas.

Arthur Lira citando o pai, o ex-senador Biu Lira (PP) e atual prefeito de Barra de São Miguel (AL)

Lula, como sempre faz quando há vaias durante solenidades em que participa, levantou e ficou ao lado de Lira como um gesto de apoio. Depois, disse que as vaias o incomodaram.

Aqui é um ato institucional. A gente precisa aprender a respeitar quando o ato é institucional. Não tem cor partidária, porque senão fica difícil para um presidente viajar para inaugurar coisas. Porque as pessoas que vêm aqui são convidadas por nós, e ninguém convida gente para sua casa para ser vaiado e maltratado. É uma coisa de comportamento que me incomoda muito.

Lula, em evento em Maceió

Lira durante discurso m São José da Tapera, um dia antes Imagem: Reprodução/Youtube

O afago ocorre após semanas complicadas da relação entre Executivo e Legislativos, com direito a vetos, farpas e até ações no STF. As relações começaram a entrar nos eixos na semana passada, e ficaram apaziguadas — pelo menos por enquanto — com o alinhamento entre os dois Poderes diante da tragédia no Rio Grande do Sul.

Renan falta; Filho não fala

A ausência mais sentida foi a do senador Renan Calheiros (MDB), que não participou do ato em Maceió, mas um dia antes esteve em ato com Lula em São José da Tapera. Lá, ele discursou e foi muito aplaudido pela plateia sertaneja.