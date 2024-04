Pela 1ª vez, vice assume que Braskem é 'responsável' por danos em Maceió

A declaração de Arantes foi durante depoimento à CPI da Braskem, que investiga no Senado as responsabilidades do afundamento do solo e dos danos gerados por ele.

Marcelo Arantes durante depoimento à CPI da Braskem no Senado Imagem: Reprodução

A resposta de Arantes veio após questionamento do senador Dr. Hiran (PP-RR), que alegou que a empresa sempre evitou reconhecer a responsabilidade sobre o caso: "Se a culpa não é da Braskem, essa culpa seria de quem?".

Arantes ainda lembrou que, como parte desse reconhecimento, foi negociado o plano de pagamento de compensação financeira iniciado em 2019 a moradores e proprietários de terrenos e imóveis na região afetada.

Silêncio para não 'incriminar'

Antes de prestar depoimento, Arantes pediu e teve concedido um habeas corpus pelo ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), para ficar em silêncio após perguntas que lhe possam incriminar.