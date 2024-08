Estado de SP lidera ranking e tem seca severa ou extrema em 60% das cidades

No caso, pela classificação internacional, seca severa é quando ela causa grandes perdas de culturas agrícolas e pastagem. São cinco tipos de seca classificadas: excepcional, extrema, severa, moderada e grave.

Ainda segundo o órgão, se levarmos em conta os últimos seis meses, o estado de São Paulo concentra o maior número de municípios com condição de seca extrema entre todos os estados da federação.

As regiões mais afetadas incluem Amazonas, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Essa intensificação se deve principalmente aos baixos índices pluviométricos, que resultaram em maior estresse vegetativo e umidade do solo reduzida.

Boletim do Cemaden sobre análise de junho

Patamares fora da curva

Segundo Ana Paula Cunha, pesquisadora do Cemaden, a seca em São Paulo já está com uma duração de nove meses e com patamares surpreendentes para o período. "Faz tempo que estamos falando da situação de São Paulo. Foram verão, outono e inverno com chuvas abaixo da média", diz