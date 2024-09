AL: Hotel de luxo faz muro ilegal de 105 m e limita acesso à praia, diz MPF

Até esta sexta-feira (27), o sistema do processo na 13ª vara Federal não indicava os advogados de defesa de Tito e do hotel. O UOL fez contato, nestas quinta e sexta-feira, no contato de WhatsApp disponível no site do empreendimento, mas apesar das mensagens visualizadas, não houve retorno.

Área do hotel que ergueu muro supostamente irregular na praia do Marceneiro, em Passo do Camaragibe (AL) Imagem: Divulgação

Três anos de imbróglio

Na ação, o MPF conta que o problema foi percebido ainda em outubro de 2021, quando o ICMBio foi até o local verificar a obra autorizada de uma estrutura de estabilização do tipo "sandbag" (sacos enchidos com areia da própria praia). Na vistoria, foi visto que um muro estava sendo erguido sem autorização.

O ICMBio informou que a construção de estruturas rígidas em ambiente de praia provoca impactos ambientais imediatos, como a perda da beleza cênica, atributo protegido pelo decreto de criação da APA Costa dos Corais e alvo de proteção expresso no plano de manejo, entre suas declarações de significância e regramentos gerais, e a perda do acesso à praia, com redução da faixa de areia disponível.

Ação do MPF

No mês seguinte, MPF e IMA (Instituto do Meio Ambiente de Alagoas) fizeram uma vistoria e viram que a obra era ilegal. O IMA então embargou a obra. A decisão, diz o MPF, não foi seguida pelo hotel, que seguiu na construção. O proprietário foi multado em R$ 34,6 mil.