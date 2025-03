Plano e médicos são condenados por 'tirar virgindade' de mulher em exame

O plano de saúde Hapvida foi condenado, junto com dois médicos e uma clínica de ultrassonografia credenciados, a pagar uma indenização de R$ 80 mil pela realização de um exame em uma clínica de Maceió, feito sem consentimento na paciente, que lhe tirou a virgindade.

A decisão é do juiz Maurício Brêda Filho, da 5ª Vara Cível da Capital, e foi dada no dia 10 de março. O processo está em segredo de justiça, mas a sentença com a condenação foi publicada no Diário Oficial da Justiça da quarta-feira (12). Ainda cabe recurso da decisão.

Na ação, a mulher —que não tem a idade revelada— afirma que foi vítima de "negligência médica e de violação de sua intimidade" durante um atendimento médico realizado no hospital da operadora, em Maceió, no dia 16 de abril de 2021.