Urânio em altos índices é achado em água de poços e intriga moradores no CE

"A gente está falando dos dois extremos do município, e isso gerou aquele ponto de interrogação nas pessoas, com as autoridades sem saber o que dizer. Virou o assunto da cidade, e a população está intrigada, mas sem pânico", diz Thiago Rodrigues, jornalista do portal A Voz de Santa Quitéria.

Dados revisados e próximos passos

O governo cearense afirma que as amostras foram avaliadas pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) do Ceará e depois foram encaminhadas ao Instituto Evandro Chagas (ligado à Fiocruz) para revisão e confirmação.

Agora, novos testes serão feitos para aprofundar a extensão da contaminação. "Nesta primeira fase, é realizado o mapeamento, com cartografia, dos pontos em que será realizada a coleta. As novas amostras devem ser reunidas no início de novembro", diz em nota.

O governo do estado informou que, desde 28 de setembro, tomou as seguintes ações: