Por que petistas negam apoio a prefeito contra bolsonarista em João Pessoa

Petistas históricos da Paraíba se recusam a seguir a posição oficial do partido e se negam a apoiar ao prefeito Cícero Lucena (PP) no segundo turno em João Pessoa. O adversário é o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), ligado ao bolsonarismo. No primeiro turno, Cícero teve 49% dos votos. Queiroga, 22%.

O diretório do PT de João Pessoa anunciou que apoiaria Cícero no segundo turno por "rechaçar" Queiroga, classificado como um político de "ultradireita, de teor autoritário, negacionista e ultraliberal".

Mas o candidato do PT a prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, disse que vai se manter neutro no segundo turno. No primeiro turno, Cartaxo atacou duramente Cícero, em especial pela suspeita de relação entre uma facção criminosa da Paraíba com familiares do prefeito e funcionários municipais.