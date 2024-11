Brasil tem uma a cada 6 cidades com desenvolvimento sustentável muito baixo

Fazendo uma média por estados mais Distrito Federal, 22 dos 27 reduziram o índice em 2024, com exceção apenas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Tocantins.

O menor patamar de desenvolvimento sustentável está no Amazonas, com índice 35,5; e o maior, no Distrito Federal: 57,1. Curiosamente, os dois caíram 2,6 e 2,3 em suas notas este ano, respectivamente.

Quando olhadas apenas as capitais, a maioria delas (14 das 27) tem índice de desenvolvimento baixo ou muito baixo, com destaque negativo para Porto Velho e Macapá, classificadas com o pior do patamar do índice. Outras 13 capitais apresentam médio desenvolvimento sustentável, e nenhuma teve índice alto.

Uma curiosidade é que nenhuma cidade com mais de 500 mil habitantes foi classificada com índice alto.

MAPA

Análise

Segundo Jorge Abrahão, coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis, a variação de municípios entre alto e muito baixo entre 2023 e 2024 pode ser atribuída a cidades que estavam com índices "no limite" para entrar e sair de patamares.