Rio Branco mais, Natal menos: veja ranking de vegetação urbana das capitais

Das 27 capitais brasileiras, 19 ganharam percentual a mais de vegetação em suas áreas urbanas, enquanto as outras oito perderam.

Segundo Mayumi Hirye, coordenadora da equipe Urbano do MapBiomas, o mapeamento inclui as áreas de vegetação urbana nas cidades como parques, praças e áreas privadas com vegetação, além de fragmentos de vegetação que são as áreas que o crescimento das cidades incorpora.

Muitas vezes, essas áreas deixam de ser vegetação ao longo do tempo, ao lado de outras áreas verdes que são criadas. No balanço, observamos que as cidades crescem, mas que as áreas de vegetação urbana crescem mais. Isso é uma boa noticia, no sentido de que dentro da cidade existe um potencial de áreas de vegetação. Mas esse potencial tem que ser qualificado para que ele possa servir às cidades a vegetação tem que ter um manejo adequado, ser transformada em uma área verde de lazer, em unidades protegidas.

Mayumi Hirye

Cidades em verde são as que têm mais vegetação em área urbana Imagem: Reprodução/MapBiomas

Veja o ranking de capitais com mais área verde, proporcionalmente, nas áreas urbanas ao seu território:

1. Rio Branco (AC)