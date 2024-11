São Cristóvão diz que área 'garfada' é 2x maior que a citada por Aracaju

Com a decisão judicial, voltaram a valer os marcos da lei de 1954 que traça um limite diferente do que é utilizado hoje. Essa área inclui condomínios de luxo e uma parte mais desabitada da orla da capital sergipana, também conhecida pela visitação turística, como as praias do Mosqueiro e do Viral.

Além disso, é considerada estratégica porque tem parte da zona de expansão da cidade.

Orla pôr do sol, em Aracaju, mas que pode virar área de São Cristóvão Imagem: Lícia Menezes/Prefeitura de Aracaju

Projeção desconhecida

Segundo o procurador-geral de São Cristóvão, Robson Almeida, o dado da área de litígio apresentado é uma projeção feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Ele diz que embora seja uma estimativa, o número apresentado pela prefeitura de Aracaju parece longe do real. "Esse dado [dos 20 km²] é uma novidade para mim, a área vai ser perto dos 40 km²", diz, em relação a informação revelada na coluna nesta segunda-feira.