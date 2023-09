Nos dois julgamentos, o que estava por trás dos pedidos de vista foi a resistência do Judiciário a pautas de grupos minoritários — no caso, as mulheres. No caso do aborto, a tendência era que o STF mantivesse o cenário como é hoje — ou seja, com a permissão para a interrupção da gravidez apenas em casos de risco à vida da mulher, de gestação resultante de estupro e de anencefalia.

Representante da ala mais progressista do tribunal, Barroso preferiu interromper o julgamento para pautá-lo mais adiante, quando houver um cenário mais favorável à causa na Corte.

No caso da pauta de gênero no CNJ, o pedido de vista foi na tentativa de rediscutir a proposta nos bastidores e torná-la mais palatável à maioria. A relatora, conselheira Salise Sanchotene, defendeu a proposta de estabelecer a alternância por gênero na promoção de juízes pelos critérios de antiguidade e merecimento.

Antes mesmo de iniciada a votação, a magistratura começou a manifestar resistência à medida. O Consepre (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil) pediu para o CNJ tirar o tema da pauta de julgamentos. A entidade queria que os Tribunais de Justiça fossem ouvidos antes de ser tomada qualquer decisão.

Em nota, o Consepre alegou que a mudança não poderia ser feita por meio de resolução do CNJ, porque a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional só preveem critérios de antiguidade e merecimento para as promoções na carreira, sem mencionar o gênero.

Dos 15 conselheiros, três concordaram com a proposta. Na última semana, os integrantes do CNJ conversaram sobre um meio-termo para a aprovação da proposta. Segundo conselheiros ouvidos em caráter reservado, após ter sofrido alguns ajustes, o texto deve ser aprovado nesta terça-feira (26), última sessão de Rosa Weber na presidência do colegiado.