Com posse prevista para esta quinta-feira (28) na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso programou para amanhã uma entrevista coletiva com a presença de jornalistas credenciados para anunciar como será sua administração.

O gesto já traduz uma de suas prioridades: tornar mais efetiva a comunicação do tribunal com a sociedade. Entre seus planos, está a publicação de resumos com linguagem palatável das decisões tomadas.

Barroso substitui Rosa Weber. De estilo reservado, a ministra evitou dar declarações a jornalistas durante o ano que presidiu o tribunal - e, também, ao longo dos quase 12 anos que vestiu a toga.