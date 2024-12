Câmara planeja aprovar voto impresso enquanto corte de gastos domina debate

Enquanto as atenções do Congresso Nacional estão voltadas à tramitação urgente da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que institui o corte de gastos, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados planeja aprovar nesta terça-feira (10) um projeto de lei para devolver o voto impresso às eleições do país.

Sem chamar a atenção, a CCJ marcou para hoje a votação de um projeto de lei de 2015 que institui o voto impresso. Nos bastidores, a aposta é que a proposta seja aprovada. Isso levaria o tema à votação em plenário, ainda sem data prevista.

O projeto de lei propõe a contagem pública dos votos na própria seção eleitoral, sob a fiscalização dos representantes partidários, do Ministério Público e de cidadãos voluntários. Isso inclui a leitura e apresentação dos votos em voz alta, com registro no boletim de urna.