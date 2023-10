O ministro Benedito Gonçalves, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), encerrou nesta quarta-feira (4) a instrução de duas ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é acusado de fazer campanha para a reeleição no 7 de Setembro do ano passado.

Em decisão, o ministro abre prazo para o Ministério Público Eleitoral e as partes do processo apresentarem as alegações finais —documento com as teses da defesa e da acusação sobre o caso.

Depois das manifestações, o processo deve ser liberado para julgamento. Cabe ao presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, pautar uma data para a análise do caso em plenário. No tribunal, a expectativa é que o julgamento comece em duas semanas, depois do feriado.