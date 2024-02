Dino apresenta projeto com regras claras para justificar prisão preventiva

Segundo o texto, "participação em organizações criminosas, existência de inquéritos em aberto e ações penais em curso que apontem reiteração delitivas devem ser ponderadas pelo julgados diante do pedido de prisão preventiva". Para se verificar a periculosidade do agente, também seria necessário verificar o "modus operandi", além da natureza, quantidade e variedade de drogas, armas e munições apreendidas, se for o caso.

"Com a previsão de tais critérios, entende-se que as decisões de prisão preventiva podem ocorrer de modo mais célere, afastando controvérsias acerca de seu cabimento, garantindo-se, assim, a regularidade das investigações e do processo penal, bem como a ordem e a segurança pública", diz a justificativa do projeto.

Por fim, o senador deixou claro que, "para emissão de ordem de prisão preventiva, são insuficientes as alegações de gravidade abstrata do delito". Ou seja, é necessário demonstrar de forma concreta e objetiva a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública ou econômica.

Desde que assumiu o cargo no Senado, Dino apresentou outros dois projetos de lei: um que institui uma premiação em dinheiro para bons policiais e outro que proíbe acampamentos nas imediações de quartéis das Forças Armadas. Depois do Carnaval, ele deve apresentar outras duas propostas. Os temas ainda não foram divulgados.

Antes de terminar o segundo mês do ano, Flavio Dino terá exercido um cargo no Executivo, um no Legislativo e um no Judiciário. No dia 1º de fevereiro, ele passou o bastão do Ministério da Justiça para Ricardo Lewandowski. Assumiu no Senado a cadeira para a qual foi eleito em 2022. No próximo dia 22, vestirá a toga do STF.