Dino monta estratégia para fugir do rótulo de "lacrador" na chegada ao STF

Prestes a vestir a toga do STF (Supremo Tribunal Federal), Flavio Dino quer deixar no passado a imagem de "lacrador" construída ao longo do primeiro ano do governo Lula. Como ministro da mais alta corte do país, tem a intenção de assumir a postura sóbria esperada de um magistrado.

A mudança de chave pode ser percebida logo na posse. Dino recusou a tradicional festa oferecida por associações da magistratura aos ministros que chegam ao STF. Na comemoração, normalmente é contratada banda, serviço completo de jantar e bebidas. Convites são vendidos para cobrir parte do custo. Na posse de Luís Roberto Barroso como presidente do STF, em setembro do ano passado, o valor do ingresso era R$ 500.

Em vez disso, Dino mandou rezar uma missa na Catedral de Brasília poucas horas antes da cerimônia de posse no STF.