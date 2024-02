Bolsonaro fica nas 4 linhas para evitar prisão e terceiriza ataques ao STF

No ato que reuniu uma multidão na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu seguir o conselho de aliados: não atacou nominalmente seus adversários políticos nem criticou o STF (Supremo Tribunal Federal). Deixou a tarefa para o pastor Silas Malafaia, que discursou imediatamente antes dele.

No palanque, Malafaia começou o discurso anunciado que não falaria mal do STF. Em seguida, afirmou que Bolsonaro é perseguido por uma "engenharia do mal". Disse que na campanha do ano passado o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deu todo o poder ao presidente da corte, Alexandre de Moraes.

O pastor acusou o ministro de agir com parcialidade: "Alexandre de Moraes disse que a extrema direita tem que ser combatida na América Latina. Como um ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem extrema direita nem extrema esquerda, ele é guardião da Constituição", afirmou.