STJ proíbe cropped: afinal, por que tribunais tutelam roupas femininas?

A tônica da norma, aliás, é o decoro. Ou a ideia que se faz do que é decoro. No dicionário, trata-se de "recato no comportamento; decência". No STJ, a questão passa muito mais por não deixar o corpo feminino à mostra. A pele exposta vira sinônimo de falta de decência.

Sem falar na subjetividade para julgar as roupas das mulheres. Normalmente, cabe ao funcionário da portaria diferenciar uma saia de uma minissaia. Uma blusa de um cropped. Porque não há definições precisas quando se olha o guarda-roupa feminino. A pessoa fica, portanto, submetida ao julgamento de quem está designado para atuar na portaria no horário da visita.

As regras de vestimentas de outros tribunais são mais sumárias que a do STJ. Segundo o Código de Ética dos Servidores do STF (Supremo Tribunal Federal), o funcionário deve "apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função". A ordem interna é que não se pode circular nas dependências do tribunal usando camiseta, bermuda ou chinelo.

No TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não há norma escrita. O código de vestimenta é o usual do mundo jurídico. Existe, porém, instrução aos funcionários das portarias para barrar pessoas usando bermuda, camiseta sem manga e chinelo de dedo.

A exceção de todos os tribunais superiores é a mesma: grupos identitários, como indígenas, estão liberados para usar trajes típicos.