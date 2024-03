Caso Robinho no STJ: advogado incomoda ministros e relator dará voto longo

Logo no início do julgamento no STJ (Superior Tribunal de Justiça) que decidirá se o ex-jogador Robinho cumprirá pena no Brasil, ministros da Corte Especial se incomodaram com a presença do advogado Carlos Nicodemos Oliveira Silva na tribuna. Não pela sustentação oral em si, mas por ser um homem falando em nome da União Brasileira de Mulheres, que atua como amicus curiae no processo, uma espécie de assistente na causa.

Durante a sustentação oral, ministros conversavam entre si por meio de mensagem demonstrando indignação pela falta de uma representante feminina atuando no tribunal no dia do julgamento.

A primeira parte da sessão é dedicada à manifestação de advogados. Em seguida, o relator, ministro Falcão, deve dar um voto de mais de 30 páginas. Falcão distribuiu o voto aos colegas há uma semana, para facilitar na elaboração dos demais votos que serão proferidos na sequência.