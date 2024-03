Robinho tem pouca chance de ver ordem de prisão revertida no STF

O ex-jogador Robinho tem chance mínima de ver a ordem de prisão revertida no julgamento de um recurso ao STF (Supremo Tribunal Federal). Nesta quarta-feira (20), o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologou a condenação imposta contra ele pela Justiça italiana por ter participado do estupro coletivo de uma jovem. Ao fim do julgamento, foi determinada a prisão imediata em regime fechado do réu, como a coluna antecipou que aconteceria.

O placar de nove votos a dois do STJ deixou claro que poucos ministros da Corte ousaram não homologar a condenação de um réu por estupro, ainda mais sendo figura pública. No STF, o cenário é parecido. Conceder um habeas corpus a Robinho agora seria uma forma de deixar impune a prática de um crime hediondo.

A defesa do ex-jogador vai trabalhar em três frentes. A primeira é entrar com embargos de declaração no próprio STJ. Esse tipo de recurso serve para esclarecer pontos eventualmente obscuros do julgamento e não costumam resultar em reversão da decisão tomada.