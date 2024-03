Regra do foro no STF ficará mais rígida após caso Marielle, dizem ministros

O STF (Supremo Tribunal Federal) tende a deixar mais rígida a regra do foro privilegiado após a chegada na Corte das investigações sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nesta sexta-feira (29), a Corte começa a julgar, no plenário virtual, um recurso que deverá traçar novos parâmetros para a norma.

Dois ministros ouvidos pela coluna em caráter reservado afirmaram que a tendência é de mudança no entendimento. Por outro lado, um terceiro ministro pondera que a regra atual deve ser mantida, com a possibilidade de interpretações diferentes em casos excepcionais. Entre as duas correntes, a primeira deve sair vitoriosa da votação.

Os integrantes do tribunal têm conversado entre si sobre o assunto nos bastidores desde que o tribunal foi indicado o foro para as investigações dos supostos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.