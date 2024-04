Moro estrelou 'filme com objetivo eleitoreiro', diz juiz nomeado por Lula

Apesar de se tratar de um processo sobre eventual desvio cometido na campanha de 2022, o julgamento de Sergio Moro no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná tem focado a vida pregressa do ex-juiz de Curitiba. No segundo dia de julgamento, o desembargador José Rodrigo Sade, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva, disse que Moro protagonizou um "filme com objetivo eleitoreiro" desde que se despediu da toga para integrar o governo de Jair Bolsonaro em 2019.

"(Moro) acabou por influenciar diretamente na quantidade maior de recursos na pré-campanha. A pré-campanha ao Senado teria recurso bem menor, por corresponder a 5% da Presidência. Olhando as provas como a cena de um filme e não imagens, tenho para mim que esse filme de provas teve início na exoneração do cargo referido, filme com objetivo eleitoreiro", declarou Sade, que votou pela condenação de Moro.

No primeiro dia de julgamento, o relator, desembargador Luciano Carrasco Falavinha, tentou dissociar a questão eleitoral do passado de Moro como juiz. "Não se está aqui a julgar a Operação Lava Jato, seus personagens, acertos e erros", declarou, no início do voto pela absolvição do senador.