Vista no julgamento de Seif pode aliviar clima entre Judiciário e Congresso

Um julgamento realizado na semana passada no tribunal sinaliza como a Corte pode se comportar no caso Seif. Na quinta-feira (18), os ministros reverteram a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que cassou os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Búzios (RJ), Alexandre Martins e Miguel Pereira.

Segundo o voto do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, as provas do processo não demonstraram que o dinheiro apreendido dentro de um carro de um suposto apoiador dos candidatos foi utilizado para a compra de votos de eleitores no dia da votação, ou que teria ocorrido a distribuição de outras vantagens.

Seif é investigado por três supostas condutas. Na primeira delas, ele teria usado um helicóptero emprestado para participar de campanha eleitoral pelo estado sem declarar a suposta doação. Em outro episódio, usou a estrutura das Lojas Havan, de Luciano Hang, para alavancar a campanha.

Saif teria também feito propaganda eleitoral com o apoio de entidade sindical, o que é vedado por lei. Ele participou de um evento promovido pelo Sindicato das Indústrias de Calçados de São João Batista (SC). Caso não haja prova no processo de que as doações resultaram em vantagem eleitoral para o candidato, o senador poderá se manter no cargo.