Juízes manifestam apoio a Gabriela Hardt em evento no Paraná

O desembargador Marcello Granado, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 2ª Região, fez nesta sexta-feira (26) um pronunciamento em defesa da juíza Gabriela Hardt, que conduziu processos da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. A declaração foi dada no Fórum Nacional de Juízes Federais Criminais, em Foz do Iguaçu (PR). Ontem, no mesmo evento, o juiz federal Walter Nunes, corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró, também declarou publicamente apoio à colega.

"Manifesto solidariedade à colega Gabriela Hardt e ao colega Danilo Pereira Junior (atual titular da 13ª Vara de Curitiba", disse Granado em discurso breve. A juíza estava na plateia e foi aplaudida.

No dia 15, o corregedor do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Luís Felipe Salomão, afastou Hardt de suas atividades em decisão individual. No dia seguinte, o plenário do CNJ revogou a medida. O conselho ainda vai decidir se abre processo administrativo contra a juíza.