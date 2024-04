Presidente do TJ de Pernambuco aborta Calçada da Fama do Judiciário

"Vai ficar uma coisa muito bonita, uma atração para os turistas, para os juristas, para todos que visitam a nossa cidade", concluiu.

O ofício de hoje foi redigido em tom mais formal: "Declaro, para os devidos fins, que não houve, nem há projeto tramitando, no âmbito administrativo do Poder Judiciário de Pernambuco, projeto oficial para colocação de peças ou homenagens de qualquer natureza nas calçadas que circundam os imóveis do Tribunal".

De acordo com a assessoria de imprensa do tribunal, Barreto recebeu a sugestão da Calçada da Fama do Judiciário quando assumiu a presidência da Corte. "O presidente cogitou a implantação, que teria custo quase zero", diz a nota encaminhada à coluna. "Após refletir sobre a sugestão, o presidente a descartou por não achar viável nem apropriada. Considerou também que os nomes e fotografias do ex-presidentes já constam em galeria interna no Palácio da Justiça", conclui o texto.

No programa veiculado no fim de semana, Barreto também contou ter ordenado o plantio de um jardim na fachada, bem como a instalação da iluminação de Led. "Minha cabeça vive fervilhando de novas ideias para tornar o Poder Judiciário mais transparente, mais bonito, mais atraente e menos ofensivo, porque as pessoas só veem no Judiciário cadeia, prisão, pena, e o Judiciário não é só isso", afirmou na ocasião.