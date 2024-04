STF deve julgar recurso contra benefício a Rogério Andrade no fim de maio

Depois disso, dependerá de Nunes Marques liberar o caso para os colegas votarem se mantêm o habeas corpus, ou se revertem a decisão.

Segundo o Regimento Interno do tribunal, os habeas corpus são analisados nas turmas, e não no plenário completo, que conta com a presença dos onze ministros. O STF tem duas turmas, cada uma com cinco ministros (o presidente não participa das turmas). Nunes Marques integra a Segunda Turma, que é presidida por Dias Toffoli.

O relator vai definir ainda se o julgamento ocorrerá presencialmente, ou no plenário virtual - um sistema no qual os ministros não debatem, apenas postam seus votos ao longo de uma semana. Se Nunes Marques optar pelo julgamento presencial, caberá a Dias Toffoli agendar uma data para pautar o processo. No caso do plenário virtual, o próprio relator encaminha o processo para julgamento.

Rogério Andrade foi preso em agosto de 2022 e foi libertado no mesmo. Ele é acusado de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e de chefiar uma organização criminosa de jogos de azar na Zona Oeste do Rio.