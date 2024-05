Sistema da Justiça Federal do RS deve ficar fora do ar por mais uma semana

Segundo técnicos do tribunal, depois que o equipamento for transportado para um local seco e seguro, a previsão é que ele seja religado em cerca de cinco dias.

Térreo da sede do TRF-4 inundado, em Porto Alegre Imagem: Divulgação

Enquanto isso, advogados e juízes poderão continuar acessando o sistema do TRF-4 por meio do eproc de Santa Catarina. Os tribunais gaúchos funcionam em regime de plantão, com o julgamento de casos urgentes - por exemplo, réus presos e pessoas com demandas em saúde.

O eproc do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi restabelecido no dia 6 e funciona com carga reduzida, apenas para pedidos urgentes. Já o sistema de peticionamento eletrônico da Justiça Trabalhista é diferente e continua fora do ar. Casos de urgência poderiam ser atendidos por telefone celular, ou e-mail, conforme indicação do site do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) gaúcho.

As equipes de informática dos tribunais do Rio Grande do Sul atuam para tentar disponibilizar os sistemas eletrônicos o quanto antes, com garantia de funcionamento seguro.