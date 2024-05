Ministério da Justiça libera R$ 1 milhão do Funpen para RS reformar prisões

Os alagamentos afetaram o funcionamento do sistema prisional gaúcho. Na semana passada, conforme divulgou a coluna, a situação era considerada mais grave no Presídio Estadual de Arroio do Meio. O município ficou isolado, devido à queda de pontes e à interdição de estradas. O acesso ao local passou a ser feito pela água.

Já o acesso ao Presídio Estadual de Encantado era possível somente por via aérea. A Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro também estava ilhada. Em Rio Pardo, a unidade estava sem energia elétrica. O gerador estava sendo utilizado apenas para a conservação dos alimentos.

Em Charqueadas, as águas do Rio Jacuí inundaram o presídio. Foram remanejados 448 presos, que já retornaram ao local. No Rio Grande do Sul, existem 44.072 mil presos.