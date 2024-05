Decisão do TSE sobre cota de gênero pune eleitas que não sabiam da fraude

"A cassação das mulheres eleitas sem responsabilidade pela fraude é desproporcional e contraria o objetivo da política de cotas. Isso desestimularia ainda mais a participação das mulheres na vida pública. Essa posição acaba por prejudicar a finalidade da própria ação afirmativa de aumentar a presença feminina nos espaços de poder", escreve Marilda Silveira, que é professora de direito administrativo e eleitoral do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE e coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil.

No artigo, a advogada sugere que seja excluída do entendimento do TSE a possibilidade de cassação de mulheres eleitas que não tenham comprovadamente colaborado para a fraude, com a preservação dos seus mandatos. "Essa interpretação estaria alinhada com precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade para evitar que medidas adotadas com uma finalidade acabem por gerar efeitos contrários aos pretendidos", pondera.

No ano passado, a coluna revelou que 40% dos partidos políticos brasileiros descumpriram a regra que determina o uso de pelo menos 30% do Fundo Eleitoral para financiar candidaturas de mulheres nas eleições de 2022.

Tem sido árdua a tarefa da Justiça Eleitoral de fiscalizar o cumprimento da norma e garantir a participação feminina nas eleições. A súmula editada ontem é essencial para o cumprimento dessa missão e foi amplamente festejada pelos ministros do TSE na sessão.

O texto aprovado reúne elementos utilizados pelo tribunal em julgamentos recentes para detectar as fraudes. São eles: votação zerada ou inexpressiva; prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira relevante; ausência de atos de campanha ou divulgação da candidatura de outras pessoas.

A partir da fraude detectada, os candidatos são cassados "independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles". Portanto, quem não participou da fraude fica sujeito a perder o mantado. Se houver prova de participação no ilícito, a pessoa ficará inelegível por oito anos. Em 2023, o TSE apontou fraude à cota de gênero em 61 casos. Neste ano, os casos ultrapassam duas dezenas.