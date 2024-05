Sem analisar mérito, Zanin mantém proibição de punir médico por aborto

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), manteve a decisão tomada pelo colega Alexandre de Moraes que derrubou a norma do CFM (Conselho Nacional de Medicina) que proíbe médicos de realizarem assistolia fetal. No despacho, Zanin alegou motivo técnico para manter a decisão de Moraes: norma interna do STF veda concessão de habeas corpus contra decisões tomadas por outro ministro do tribunal.

O procedimento é usado nos casos de aborto decorrente de estupro, que é permitido por lei. A norma do CFM impedia que os profissionais realizassem a intervenção em casos de gravidez com mais de 22 semanas.

Pela assistolia fetal, o médico aplica uma injeção que induz à parada do batimento do coração do feto antes de ele ser retirado do útero da mulher. O procedimento é recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para casos de aborto legal em gestações com mais de 22 semanas.