37% das doações privadas vieram dos próprios candidatos; veja os dez mais

Segundo Amanda Brito, Estrategista e Relações Institucionais do site 72 Horas, a tendência é que, finalizadas as campanhas deste ano, o percentual supere o de 2020. "Até a ultima sexta-feira (13), menos de 50% das candidaturas cumpriu o calendário eleitoral e não apresentou a prestação parcial de contas. A estimativa para o pleito de 2024 é de R$ 6 bilhões em gastos de campanhas", explica.

A pedido da coluna, o 72 Horas compilou os dez candidatos com maiores cifras de doações feitas com recursos próprios. Há caso de doação em valor superior ao total declaração em bens para a Justiça Eleitoral. Candidato a vereador em Apiúna (SC), Dili (PSD) declarou bens no valor de R$ 299.715,57. Ainda assim, desembolsou R$ 1.500.804 para financiar a própria campanha.

"Se a pessoa doar para si mesma um valor acima do patrimônio, ela precisa justificar isso. Pode ter sido feito um empréstimo, ou a venda de algum bem. Do contrário, o candidato pode ser acusado de abuso de poder econômico, a depender do valor e das configurações da doação", diz Brito.

O problema é a falta de estrutura da Justiça Eleitoral para fiscalizar todas as candidaturas. De modo geral, as contas dos candidatos derrotados nas urnas não são submetidas a escrutínio mais intenso. E, como informou a coluna na semana passada, a equipe do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) responsável por fiscalizar as contas de campanha de todo o país se resume a 12 servidores.

"A grande maioria das prestações de contas não passa por uma auditoria rigorosa. Candidatos derrotados têm as contas examinadas de forma simplificada", afirma o cientista político e advogado Marcelo Issa, diretor da Transparência Partidária.

Issa também explica que a legislação eleitoral não obriga o candidato a declarar todo o patrimônio que consta no Imposto de Renda. Portanto, doações em valor superior ao somatório dos bens declarados à Justiça Eleitoral não necessariamente configuram crime. "É uma falha da regulação. É uma brecha de legislação que não deveria existir", analisa o advogado.