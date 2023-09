Acompanhamos, recentemente, uma série de crises eclodindo no continente africano. Primeiro, houve tomada de poder no Níger e, agora, isso também aconteceu no Gabão. Ademais, nos últimos anos foram registrados golpes em Burkina Faso, no Mali e na Guiné, sem contar a crise de sucessão no Chade.

Sabemos que esse movimento tem a ver com inúmeras crises internas pelas quais os países passam, incluindo dificuldades econômicas e o descontentamento com as elites políticas estabelecidas e com as "regras do jogo" impostas por elas durante décadas. Mas, ao mesmo tempo, seria leviano deixar de tributar esse saldo também a fatores que vêm de fora.

Há algo mais acontecendo nesse continente que merece atenção: no contexto de um mundo em transformação, estamos diante de uma nova onda de contestação da dominação europeia, sobretudo francesa, que sempre mereceu atenção, ao mesmo tempo em que tem lugar um progressivo aumento de novas forças geopolíticas na região.