Termina, hoje, em Nova Deli, na Índia, mais um encontro do G20. Depois de muita incerteza e alguns boicotes, os líderes das maiores economias do mundo devem aprovar a publicação de um comunicado final no qual endereçam as principais preocupações do mundo contemporâneo, incluindo, com muitos dedos, a Guerra da Ucrânia. Apesar disso, o texto, como já se podia esperar, será vago e pouco propositivo, reflexo dos tempos complexos em que vivemos.

A palavra de ordem para as deliberações no âmbito do G20 é "consenso". Isso implica que todas as partes envolvidas concordem com uma determinada ideia, proposta, ação ou decisão, e que não haja objeções significativas ou discordância substancial em relação ao conteúdo dos documentos produzidos.

Isso foi estabelecido, nas origens de criação do grupo, por representar uma forma de alcançar entendimento mútuo e uma base equilibrada para a cooperação e ação conjunta. No entanto, para contornar peculiaridades de um bloco tão heterogêneo, pouco a pouco, os comunicados oficiais têm se tornado cada vez mais genéricos e repletos de lugares comuns. Na verdade, as transformações do próprio G20 ao longo dos anos parece empurrá-lo cada vez mais para a disfuncionalidade.