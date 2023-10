Em segundo lugar, a China tem buscado expandir sua influência entre os países árabes e, portanto, opta por ser cautelosa em criticar o Hamas, pois o grupo é visto por algumas lideranças da região como um ator legítimo na questão palestina. Aqui entra, também, o peso que existe na relação Irã-China e que não pode ser ignorada por Pequim no cálculo de riscos e potenciais danos colaterais. Os dois países mantêm importantes parcerias no campo de investimentos e no setor militar. Além disso, a China é um dos maiores importadores de petróleo bruto do Irã, enquanto o Irã é um ativo importante para os chineses no contraponto aos Estados Unidos nessa parte do mundo.

Em terceiro lugar, tem a ver com as ambições chinesas em atuar como fiador da estabilidade regional e alternativa ao modelo norte-americano de fazer política internacional. Depois de promover a surpreendente reconciliação entre Irã e a Arábia Saudita e de se apresentar como possível intermediador na guerra entre Rússia e Ucrânia, a China tem interesse em mediar também conflito entre Israel e os palestinos. A expectativa é que autoridades chinesas se articulem com suas contrapartes egípcias para viabilizar esse processo nas próximas semanas. Logo, para manter sua posição como um mediador confiável, Pequim precisa ser visto com um interlocutor capaz de acessar e manter diálogo com os dois lados, o que significa não agradar completamente nenhum deles para, assim, não desagradar ao outro.

Em geopolítica é muito importante afastar as paixões para perceber certos movimentos. Gostando ou não, o da China, nesse caso, é um que não deveria ser perdido de vista.