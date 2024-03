Ataque terrorista à Rússia abre espaço para nova guerra de narrativas

Não há, até o momento, dados ou fatos que comprovem nenhuma dessas versões. Poderiam ser apenas "teorias da conspiração", como sempre houve, mas, no mundo em que vivemos, parece mais complexo do que isso: são frutos da desconfiança das pessoas nas próprias versões oficiais que se apresentam ao público e da falta de credibilidade das mensagens transmitidas pelas autoridades existentes.

Sabemos que narrativas são formas de descrever e explicar o mundo: tem a ver com construção de roteiros que incluem eventos centrais, atribuição de papeis e encadeamentos de fatos que atribuem significados aos acontecimentos, bem como certa lógica de causalidade.

É muito razoável que tenha sido mesmo um ataque perpetrado pelo ISIS. O Estado Islâmico e sua facção ISIS-K expressaram repetidamente o desejo de atacar a Rússia, motivados pela intervenção militar russa no Afeganistão nos anos 1980, a repressão a comunidades muçulmanas, especialmente no norte do Cáucaso, e o apoio da Rússia ao governo de Bashar al-Assad na Síria. Entre 2016 e 2019, o ISIS executou vários ataques na Rússia, e outras tentativas foram frustradas de 2021 a 2023. Após a Rússia intervir na Síria em 2015, o grupo sofreu perdas significativas de território, mas continuou visando a Rússia, incluindo não apenas ataques específicos, mas o recrutamento de combatentes no país e em diversas ex-repúblicas soviéticas.

Apesar disso, os próprios personagens centrais dessa história parecem desejar enredos alternativos. Putin não mencionou o ISIS em seu discurso à nação e ainda parece estar buscando um vínculo ucraniano para os ataques. O faz por razões estratégicas e políticas. Primeiro, porque poderia servir para justificar novas ações militares no contexto da guerra, fortalecendo a narrativa de que a Rússia está se defendendo contra agressões externas. Segundo, porque ao deslocar a culpa para a Ucrânia poderia enfraquecer o apoio internacional ao país, retratando-o como uma ameaça à segurança coletiva. Terceiro, porque essa tática também poderia ser usada internamente para unificar o apoio público em torno de seu governo, ao enfatizar a necessidade de proteção e estabilidade diante de supostas "novas ameaças".

No campo da política internacional, de novo, estamos diante de uma situação em que o que importa efetivamente é como os personagens constroem histórias sobre si mesmos e sobre os outros. De que modo criam enredos e promovem interpretações. Já que na era da pós-verdade "tudo pode ser", vivemos mergulhados, intencionalmente pelas lideranças políticas, na permanente disputa entre a realidade e a ficção. Em que acreditar, no fim do dia?