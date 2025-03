Corte militar de SP aposenta juiz que infringiu direito de réu ao silêncio

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo aposentou compulsoriamente o juiz Ronaldo João Roth por desrespeitar o direito de um réu a se manter em silêncio durante um interrogatório.

A decisão inédita foi adotada por unanimidade pelo Conselho Pleno da corte militar paulista, na manhã de segunda-feira.

"O magistrado deixou de cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais previstas no inciso I, do parágrafo único, do artigo 15, da Lei nº 13.869/2019, ao prosseguir com o interrogatório de réu que havia manifestado o direito de permanecer em silêncio. Ainda deixou de tratar com a devida urbanidade advogado, durante a realização de audiência", afirmou o TJMSP, por meio de sua assessoria de imprensa.