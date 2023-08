Na economia, o que vimos em Moçambique foi com base em recursos minerais e o início de uma tentativa de exploração do agronegócio, como a soja. Não correu muito bem. É preciso olhar com mais respeito para aquilo que são as sensibilidades locais, as questões sociais e ambientais. De que maneira as pessoas vão tirar proveito daquilo que estava sendo feito.

Às vezes, para os brasileiros, a África é um continente que eles acham que já conhecem. Isso é um erro do mundo inteiro.

Vou dar um exemplo. Certa vez, uma empresa fez uma pesquisa e perguntava para a população local qual era sua comunidade quilombola e seu grupo indígenas. Pelo amor de Deus. Em Moçambique, todos os povos são indígenas e ninguém sabia o que era quilombo.

A empresa contratou alguém para fazer estudos sociais, com receitas feitas. Esse arrogância precisa ser repensada. Precisa envolver as pessoas. A guerra no norte de Moçambique evidenciou que é preciso considerar que as pessoas precisam ter um sentimento de que elas têm algo a ganhar. Não se entrega simplesmente territórios ou se fazem concessões de coisas que vão dar rendimento em 40 anos. Num país jovem, é preciso responder de imediato.

Nesse retorno ao Brasil, sentiu uma mudança no clima político do país, depois dos anos de Bolsonaro?

Mudou muito, sim. Há um outro Brasil agora. Era o que se esperava. Agora, pensa-se sempre que vamos começar de novo, de uma forma idílica e que vamos fazer um novo Brasil. Mas o novo Brasil se faz sobre o velho. Ele é feito sobre aquilo que foi deixado como herança, como ruína.