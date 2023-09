Segundo ele, não se tratava apenas de uma questão de ideologia,. "O reacionarismo com que se alinhava tinha propósitos que iam muito além de uma "simples" convicção ideológica", alertou. "Parece que insistência do bolsonarismo de fragilizar a democracia e comprometer as relações internacionais objetivavam ocultar práticas pouco ou nada republicanas, de dilapidação do patrimônio público e obtenção de vantagens pessoais", completou.



Chade - Por qual motivo o Brasil quer voltar ao Conselho de Direitos Humanos?



Silvio Almeida - O retorno ao Conselho de Direitos Humanos da ONU visa a marcar este novo momento da política brasileira depois de quatro anos de destruição e desmoralização da agenda de direitos humanos levada a cabo pelo governo anterior.O Brasil é um país importante e que já deu contribuições importantes ao Conselho. Queremos voltar ao Conselho porque acreditamos ter muito a contribuir com as discussões dos temas que hoje estão na agenda internacional mas, também, porque almejamos fazer chegar ao Conselho uma concepção atualizada de direitos humanos, a partir da visão de um olhar do Sul Global.



Qual a mensagem que o senhor leva para as delegações em Nova York?



De que o Brasil voltou a ter um compromisso firme com a promoção dos direitos humanos. Sabemos que a gestão passada atuou de maneira vergonhosa durante o último mandato do Brasil no órgão, inclusive questionando consensos construídos a duras penas pela comunidade internacional. Sinto que é quase um dever de nosso país retomar esse protagonismo e trabalhar para reconstruir as pontes com a comunidade internacional.



Na abertura da Assembleia Geral da ONU, em meados de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva levará em seu discurso uma agenda de direitos humanos?



O discurso certamente será permeado pelo compromisso de seu governo com o combate às desigualdades e a promoção dos direitos humanos. Não há como ser diferente. Foi durante o segundo mandato do presidente Lula que o Conselho foi criado e o Brasil integrou o grupo dos primeiros países membros.



Como o senhor avalia a política de direitos humanos do governo Bolsonaro e sua decisão de apoiar grupos ultraconservadores na agenda internacional?



O governo Bolsonaro negava o multilateralismo e a importância das Nações Unidas que, consideradas de todas as suas limitações, é uma conquista da comunidade internacional. Agora, torna-se mais claro que o reacionarismo com que se alinhava tinha propósitos que iam muito além de uma "simples" convicção ideológica.

Parece que insistência do bolsonarismo de fragilizar a democracia e comprometer as relações internacionais objetivavam ocultar práticas pouco ou nada republicanas, de dilapidação do patrimônio público e obtenção de vantagens pessoais. É o que as investigações conduzidas pela justiça brasileira têm apontado.

Além do mais, atacar minorias e retirar direitos sociais era parte de um projeto de tomada do Estado brasileiro por interesses privados, completamente apartados dos interesses do conjunto do povo brasileiro.



O que o governo fará para se apresentar como um candidato viável e para desfazer as práticas dos últimos quatro anos?



Como você sabe, como candidato, o Brasil submeteu uma longa lista de compromissos voluntários. Nesse documento, já é visível a mudança de postura da atual gestão. Pretendemos voltar a promover temas como a equidade de gênero, o combate ao racismo, os direitos da comunidade LGBTQIA+, o combate ao discurso de ódio, dentre outros.



A resposta institucional aos atos criminosos ocorridos nos últimos anos, que culminaram no dia 8 de janeiro, mostrou ao mundo que a democracia em nosso país é inegociável.



Quais são os novos compromissos que o governo está disposto a assumir?



Queremos fortalecer e aprimorar o sistema internacional de direitos humanos e o Conselho de Direitos Humanos, de forma integral e abrangente. Nosso compromisso é o de privilegiar o enfoque preventivo e cooperativo no Conselho de Direitos Humanos, favorecendo o diálogo e a cooperação internacional, a assistência técnica e a criação de capacidades, em lugar da instrumentalização, da polarização e da seletividade.

Em contexto de crescentes ameaças à democracia no país e no mundo, nosso compromisso é o de combater todas as formas de violência associadas a discursos de ódio e ao extremismo e promover ambiente propício para o exercício da liberdade de expressão.