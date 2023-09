Lula cobra países ricos e cita mortes no RS

Citando as vítimas do ciclone que atingiu o Sul do Brasil nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu discurso de abertura na cúpula do G20, em Nova Deli, para cobrar dos países ricos que cumpram suas promessas de ajudar os emergentes a lidar com as mudanças climáticas, enquanto apresenta dados de que o desmatamento na Amazônia caiu.

Ele ainda anunciou que, na presidência do grupo em 2024, o Brasil irá lança uma mobilização internacional para tentar lidar com a questão do meio ambiente e clima.

"O descompromisso com o meio ambiente nos leva a uma emergência climática sem precedentes", disse Lula. "O aquecimento global modifica o regime de chuvas e eleva o nível dos mares. As secas, enchentes, tempestades e queimadas se tornam mais frequentes e minam a segurança alimentar e energética", afirmou.

Como exemplo, o presidente usou o desastre natural no Sul do Brasil, que deixou dezenas de vítimas.