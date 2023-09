E entre uma realidade e outra, o enorme buraco da desigualdade social, que é a verdadeira ferida que propositadamente se construiu e foi até pouco tempo alimentada, se constituiu no abismo que separa esses dois Brasis.

A construção desse novo momento, do qual já nos chegam alguns ares, se faz pelas mãos do povo que soube tirar vantagens com as poucas oportunidades que foram construídas com pontes de baixo para cima, de trazer à tona nossos valores que abrigam a diversidade, a coletividade, a livre expressão de todas as pessoas, de todas as formas de representações artísticas.

Nossa revolução está em curso quando três curadores negros inauguram a 35º Bienal de São Paulo, encarando de frente a beleza e a diversidade do Brasil real.

Construiremos outros espelhos. Abriremos nossos olhos. Ampliaremos o arco dos nossos braços e abraços - pois aí reside a alma do nosso país. Nele mesmo. E na potencialização de seus talentos e tesouros.

Como falei antes, fizemos uma Semana de Arte Moderna, histórica, mas que deixou muita gente de fora, mesmo que bebesse de sua fonte. Vamos fazer um novo marco para nossa revolução, que dê espaço para o pensamento libertário, para a arte que venha de cada um e de todos - uma nova Semana de Arte, espelho e reflexo de nossa cara, quem sabe quando o país receber a Reunião do G20? Sim, estaremos prontos.