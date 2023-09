"Isso implica em reconhecer o papel fundamental dos povos indígenas na contenção do desmatamento e a necessidade de demarcação de terras indígenas, no sentido de refutar a tese do marco temporal ainda em disputa no governo e na justiça", afirmou.

Ela ainda destacou a questão dos direitos. "Se o Brasil quer voltar à centralidade do debate no multilateralismo, é fundamental que o país se comprometa com a defesa inabalável do sistema internacional de direitos humanos e seus tratados internacionais, incluindo aqueles dedicados ao combate aos crimes contra humanidade como o Estatuto de Roma."

Ela ainda elogiou o fato de o presidente ter destacado o combate às desigualdades de gênero e raça em seu discurso. "Tratar da desigualdade racial e de gênero no Brasil só será possível quando populações historicamente oprimidas ocuparem espaços decisórios, como o Poder Judiciário. Mulheres, pessoas negras, indígenas e populações LGBTQIA+ precisam estar no centro das discussões do país e do mundo", completou.