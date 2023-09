No momento em que o governo de Vladimir Putin intensifica seus ataques contra o território ucraniano, a ONU conclui que as forças armadas do Kremlin cometeram "crimes de guerra" e "tortura sistemática, contínua e generalizada" ao invadir o país vizinho. A denúncia ainda aponta para o uso de violência sexual contra mulheres de 19 a 83 anos de idade por parte dos soldados russos. O grupo não descarta que tais violações possam ser consideradas como crimes contra a humanidade.

As conclusões fazem parte de um informe que foi apresentado nesta segunda-feira no Conselho de Direitos Humanos da ONU e elaborado pela Comissão de Inquérito sobre a Ucrânia, criada pelo mesmo órgão. A diplomacia russa sequer estava na sala quando as conclusões foram lidas. Os membros da equipe de investigação também explicaram que, apesar das tentativas de diálogo com as autoridades de Moscou, o Kremlin não deu respostas a nenhum dos pedidos da comissão por explicações ou dados.

A investigação constata que: