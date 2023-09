O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos aplaudiu o STF (Supremo Tribunal Federal) que, na semana passada, formou maioria para derrubar a tese do marco temporal. A decisão foi comemorada por ativistas e indígenas. Mas a entidade alerta que a garantia dada pelo Judiciário não é suficiente e se diz preocupada com a possibilidade de que projetos de lei, no Congresso, acabem afetando os direitos de povos indígenas.

A questão indígena é um dos principais focos de atenção da ONU em relação à situação de direitos humanos no Brasil. Nesta semana, diferentes grupos indígenas estão participando de encontros nas Nações Unidas, em Genebra, para debater medidas concretas de proteção.

Para a ONU, a mensagem aos deputados é a mesma enviada ao STF: "não deve haver limitação para demarcação para terras".