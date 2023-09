Segundo o Itamaraty, na mesma reunião, o Brasil copatrocinou declaração do Grupo de Cairns - bloco de exportadores agrícolas - na qual se expressa "a preocupação desses países com as medidas comerciais de cunho ambiental adotadas unilateralmente por alguns membros da OMC".

"A posição conjunta do Grupo de Cairns, que reúne países desenvolvidos e em desenvolvimento, confere importante reforço à demanda por respeito às regras multilaterais de comércio", diz o Itamaraty, em nota.

"Nos últimos três anos, o Brasil tem apresentado diversos questionamentos à União Europeia, no âmbito do Comitê de Agricultura, quanto à adequação às normativas da OMC das medidas ora consolidadas na "lei antidesmatamento", explicou.