Carta ao Nobel: a literatura é universal. E vocês?

No próximo dia 5, vocês anunciarão a nova ou o novo vencedor do prêmio Nobel de Literatura. Desde 1901, muitos dos escolhidos fazem parte da história da humanidade. Homens e mulheres que moldaram a forma pela qual pensamos o passado, lidamos com o presente e sonhamos com o futuro.

Há um ano e depois do prêmio mais que merecido dado para a francesa Anne Erneaux, escrevi pedindo que suas escolhas sejam descolonizadas. Agora, insisto: vocês têm um papel fundamental em lutar contra a história única e em transformar a vida de milhões de leitores do que vocês e a geopolítica chamam de "periferia do mundo".

Vou contar um segredo para vocês que, talvez, ainda não tenha sido ecoado em sua totalidade nos palácios escandinavos: é pelas palavras de Conceição Evaristo, Mia Couto, Ailton Krenak, Eliane Brum, Tom Farias, Jefferson Tenório, Paulina Chiziane, Eliana Alves Cruz, Kalaf Epalanga e tantos outros escritores que uma parcela da humanidade se sente viva e representada.

A poesia que eles produzem é o espelho da luta pela dignidade, certamente um valor universal que todos entenderão.

Nas decisões que vocês tomarão, é preciso que reconheçam, antes de mais nada, a universalidade da arte e, assim, dar um passo fundamental para romper paradigmas que limitaram a compreensão do ser humano.

Em mais de um século, o que prevalece nas escolhas de vocês é uma visão eurocêntrica da literatura e, no fundo, da civilização. Iniciado em 1901, o prêmio apenas saiu da Europa em 1913, quando o vencedor foi um indiano. Foi só em 1930 que um segundo prêmio saiu da Europa. Neste caso, ao americano Sinclair Lewis.