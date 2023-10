A iniciativa tem como objetivo permitir que a sociedade seja informada sobre a condenação e que o Estado, de certa forma, reconheça a existência da sentença.

Nesta segunda-feira, a íntegra da decisão da Corte, de 2018, foi finalmente publicada no Diário Oficial.

Outra medida foi a autorização de um pagamento de indenização de US$ 40 mil (mais de R$ 200 mil) a cada um dos familiares — Zora, Clarice, André e Ivo Herzog.

A iniciativa aconteceu depois que a direção do Instituto Vladimir Herzog foi até Brasília e se reuniu com o Itamaraty, Ministério dos Direitos Humanos e outras autoridades, cobrando uma atitude do governo Lula em relação aos temas relacionados com memória, verdade e Justiça.

O início do cumprimento da sentença ainda coincide com a campanha realizada pelo Instituto Vladimir Herzog de estabelecer a data de 25 de outubro como o dia nacional da democracia.

Apesar desses gestos, a sentença ainda não foi completamente aplicada. Dois pontos fundamentais continuam sendo bloqueados: