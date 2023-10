"O Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina. Em 2022, o comércio bilateral chegou a US$ 8,4 bilhões, um aumento de 13% em relação ao ano anterior", afirmou.

A data de 3 de outubro marca a nomeação, em 1828, de Franz Borel como o primeiro enviado russo ao país. "Entretanto, os laços bilaterais entre a Rússia e o Brasil começaram a se desenvolver desde 1811, com a nomeação do primeiro cônsul-geral russo no Rio de Janeiro", explica a chancelaria de Moscou.

"Hoje, as relações Rússia-Brasil constituem uma parceria estratégica, ganharam impulso positivo e estão se desenvolvendo no espírito de confiança, amizade e compreensão mútua com base nos princípios de igualdade e diálogo mutuamente benéfico", afirmou o Kremlin.

"A Rússia e o Brasil têm tradicionalmente seguido abordagens coincidentes em muitas questões globais, como o combate ao terrorismo, a proteção do meio ambiente, a garantia da segurança internacional da informação, etc", disse.

A nota ainda cita o chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov. "Estamos unidos por nosso esforço comum para facilitar a formação de um arranjo mundial mais justo e genuinamente democrático, baseado no princípio jurídico internacional da igualdade soberana dos Estados", disse, em abril de 2023.

Segundo Moscou, a "estreita cooperação" no Brics "está entre os aspectos mais ativos da colaboração Rússia-Brasil".