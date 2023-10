O Fundo havia sido criado nos primeiros anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas foi encerrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a volta de Lula ao poder, o mecanismo foi restabelecido, atraindo a promessa de apoio de Noruega, Alemanha e outros países.

"Com essa contribuição imediata, a Suíça quer iniciar a cooperação com esse importante instrumento e mostrar seu suporte em favor do compromisso ambiental do Brasil", afirmou a nota da embaixada.

"Por outro lado, essa contribuição é acompanhada pelo amplo know-how e expertise da Suíça, que no futuro também será colocado a serviço do Fundo Amazônia. O governo suíço está convencido de que seu apoio permite reforçar a parceria de longo prazo entre a Suíça e o Brasil", explicou.

Conforme os europeus, tal iniciativa complementa os compromissos já existentes da Suíça pelo meio ambiente e a sustentabilidade, entre eles o Programa de Commodities Verdes do PNUD, o Fundo Global para o Meio Ambiente, o Fundo de Investimento Climático e o Fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Programa SIRWASH sobre água e saneamento assim como as outras iniciativas e projetos bilaterais.

Na cerimônia, o embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, assinará o contrato com o BNDES, na presença ainda de autoridades federais e estaduais brasileiras.