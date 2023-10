O crescimento também é maior que a taxa de expansão de apenas 0,4% na UE ou 2% nos EUA.

De acordo com a ONU, essa é a situação nacional:

No Brasil, a expansão das exportações de commodities e as colheitas abundantes estão impulsionando um aumento no crescimento, de 2,9% em 2022 para 3,3% em 2023. Entretanto, as forças negativas da demanda que pesam sobre o crescimento incluem os impactos tardios do aperto monetário, que começou no final de 2021 e que elevou a taxa de juros de curto prazo do real brasileiro para 9% no início deste ano.

Isso se soma ao aumento da dívida privada, especialmente das famílias, durante a crise da covid-19. Uma expansão fiscal significativa em 2023 deve compensar essas forças recessivas, mas o impulso fiscal para 2024, embora ainda sujeito a negociações políticas, deve se tornar negativo, reduzindo o crescimento do PIB para menos de 3%.

De fato, no caso brasileiro, a projeção da ONU para 2024 é de que a economia nacional viva uma expansão de 2,3%, abaixo de novo da média mundial de 2,5%.



Para 2023, essas são as previsões da ONU para as maiores economias do planeta: