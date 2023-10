Já o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, destacou que "direitos humanos e liberdade são fundamentais para a paz". A escolha deve aumentar o isolamento do governo iraniano, apontam diplomatas.

Ao longo de sua vida já foi presa 13 vezes, condenada cinco vezes, sentenciada a um total de 31 anos de prisão e 154 chibatadas. Hoje, ela está detida.

O Comitê Norueguês do Nobel deseja honrar a corajosa luta pelos direitos humanos de Narges Mogammadi, pela liberdade e pela democracia no Irã

Organizadores do Nobel da Paz

Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz Imagem: Reprodução/Instagram/@narges_mohamadi_51

Segundo Berit Reiss-Andersen, presidente do Comitê do Nobel, a iniciativa "também reconhece as centenas de milhares de pessoas que, no ano anterior, se manifestaram contra as políticas de discriminação e opressão do regime teocrático contra as mulheres".

"A democracia está em declínio", alertou a representante de Oslo, apelando para que o governo iraniano "escute seu povo".